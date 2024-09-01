Депутат назвал Молдавию самой бедной страной Европы

За 20 лет евроинтеграции Молдавия превратилась из самой богатой республики СССР в самую бедную страну Европы, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

По его словам, сейчас в Молдавии приходится по $4,5 тыс. ВВП на человека. В Азербайджане этот показатель выше в два раза, а в России — в три раза.

Молдавия переживает экономический кризис с 2021 года, который сопровождается инфляцией и резким ростом цен на энергоресурсы. Тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электричество — в четыре раза.

Евросоюз выдвигает жесткие требования для начала переговоров о вступлении Молдавии в ЕС.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Молдавии Василий Боля, которого ранее выдвинула оппозиционная платформа республики «Победа», подал документы в ЦИК в качестве независимого кандидата.