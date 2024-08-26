Боля подал документы в ЦИК Молдавии как независимый кандидат в президенты страны
Владимир Боля стал независимым кандидатом в президенты Молдавии
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Кандидат в президенты Молдавии Владимир Боля, которого ранее выдвинула оппозиционная платформа республики «Победа», подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в качестве независимого кандидата, сообщили РИА Новости.
Уточняется, что ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатов от партии «Победа». В связи с этим политическая сила подала иск, однако Апелляционная палата Кишинева отклонила его.
В понедельник, 26 августа, Боля принес документы в ЦИК, подтверждающие, что он является независимым кандидатом. Теперь политик просит ЦИК одобрить инициативную группу с его стороны, которая будет заниматься сбором подписей в его поддержку.
Выборы президента в Молдавии пройдут 20 октября 2024 года. В этот же день в республике пройдет референдум о вступлении в Европейский союз (ЕС). Действующим президентом Молдавии является румынка по происхождению Майя Санду, которая выступает против любых связей с Россией и поддерживает инициативу евроинтеграции.
Ранее сообщалось, что из Молдавии поступают угрозы в адрес русских и Приднестровья.