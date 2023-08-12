Депутат Нилов объяснил здоровую альтернативу безусловному базовому доходу
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Более половины жителей РФ желают получать безусловны базовый доход от государства в размере 33,5 тыс. рублей. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, прежде всего молодежь не отказалась бы от выплат от государства, однако это окажет негативное влияние на экономику страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что веерная раздача финансов является прямыми бюджетными расходами, что неизбежно приведет к росту инфляции, значительному уровню безработицы.
По мнению парламентария, следует вести стимуляционную политику на желание зарабатывать, то есть в определенной мере содействовать занятости.
Он уточнил, что улучшение социального положения людей следует проводить посредством повышения МРОТ до 30 тыс. рублей, освободив от налогообложения граждан с минимальным заработком.
Нилов отметил, что, следовательно, политика в этом отношении должна быть направлена на обеспечение достойной зарплаты в России.