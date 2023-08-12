Депутат Нилов объяснил здоровую альтернативу безусловному базовому доходу

Более половины жителей РФ желают получать безусловны базовый доход от государства в размере 33,5 тыс. рублей. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, прежде всего молодежь не отказалась бы от выплат от государства, однако это окажет негативное влияние на экономику страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что веерная раздача финансов является прямыми бюджетными расходами, что неизбежно приведет к росту инфляции, значительному уровню безработицы.

По мнению парламентария, следует вести стимуляционную политику на желание зарабатывать, то есть в определенной мере содействовать занятости.

Он уточнил, что улучшение социального положения людей следует проводить посредством повышения МРОТ до 30 тыс. рублей, освободив от налогообложения граждан с минимальным заработком.

Нилов отметил, что, следовательно, политика в этом отношении должна быть направлена на обеспечение достойной зарплаты в России.