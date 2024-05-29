Депутат Нилов пояснил, куда пойдут деньги от повышения налогов

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в настоящий момент вся Россия активно обсуждает обозначенные Минфином России и кабмином предполагаемые изменения в действующее налоговое законодательство, законопроект поступит на рассмотрение Госдумы уже в ближайшее время. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что планируемые изменения будут социально и даже семейно ориентированными. Всевозможные меры поддержки семей должны быть реализованы, для чего необходимы дополнительные финансы, которые будут получены как раз за счет увеличения налоговой нагрузки для обеспеченных граждан.

По мнению парламентария, доходы на уровне МРОТ в нашей стране получают около пяти миллионов человек, которых планируемые изменения в налоговое законодательство точно не коснутся. Также они не затронут самозанятых и участников спецоперации.