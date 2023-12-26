Депутат Нилов считает необходимым в десять раз увеличить штрафы за удорожание яиц
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ФАС возбудила несколько административных правонарушений в отношении ряда компаний, производящих яйца птицы. По словам главы комитета нижней палаты парламента по труду, социполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, все это свидетельствует о существовании картельного сговора, а эти компании занимаются экономической диверсией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он напомнил о раннем удорожании яиц накануне Пасхи, однако до нее еще полгода.
По мнению парламентария, поскольку штрафы за картельные сговоры никого на сегодняшний день не пугают, то их следует сделать в десять раз больше.
Он добавил, что соответствующие поправки будут подготовлены, после чего в административном законодательстве штрафы возрастут.