Десять подмосковных компаний стали победителями и призерами конкурса «Московское качество»

Подмосковные предприятия, реализующие свою продукцию на территории Московской области, а также в Москве, приняли участие в конкурсе «Московское качество». Так, сразу 10 компаний стали победителями и призерами в нескольких номинациях. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В ведомстве рассказали, что в группе молочных продуктов 1 место в категории «йогурт питьевой с наполнителем» получил бренд «Актибио» компании АО «Эйч энд Эн» с производством в городском округе Чехов. В категории «сыр с белой благородной плесенью «Камамбер» лидером стал бренд «PRESIDENT» предприятия АО «Лакталис Восток» городского округа Истра.

В группе мясной продукции лидерами стали ООО «Щелковский МПК» с линейкой пельменей «Сибирская коллекция», в категории «бекон копчено-вареный» — ООО «Мясокомбинат Павловская слобода» с брендом «Велком», в категории филе бедра цыпленка бройлера — ООО «Элинар-Бройлер» с продукцией «Первая свежесть».

Призовые места также заняли АО «Мясокомбинат Клинский» в категориях: «колбаса докторская вареная ГОСТ», «сосиски молочные», а также ООО «МПЗ Мясницкий ряд» в категории «колбаса «Московская» (ГОСТ) варено-копченая» и другие компании.