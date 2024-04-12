Десять предпринимателей обратились за защитой своих прав к бизнес-омбудсмену и прокурору Подмосковья

Фото: [ Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО ]

Десять предпринимателей из семи муниципалитетов Подмосковья обратились за защитой своих прав к бизнес-омбудсмену региона Владимиру Головневу и прокурору Московской области Сергею Забатурину.

Совместный прием прошел в стенах аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья. В его рамках помощь была оказана бизнесменам из Солнечногорска, Домодедово, Химок, Серпухова, Воскресенска, Подольска и Одинцово.

В основном обращения были связаны с действиями органов местной власти, избыточным административным давлением, спорами с энергокомпаниями, действием или бездействием правоохранителей.

«Главная задача наших совместные приемов с прокуратурой – разобрать каждое обращение, дать ему соответствующую правовую оценку и найти решение проблемы. В некоторых случаях мы применяем медиативные процедуры», - рассказал Головнев.

Забатурин отметил важность работы по устранению нарушений, которые препятствуют деятельности предпринимателей, и согласованию интересов государства и бизнеса.