Пять представителей Подмосковья вошли в состав сборной России на Кубок мира по каратэ WKF, который пройдет с 20 по 22 ноября в Ханчжоу (Китай). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Руслан Саядов (СШОР по единоборствам, Воскресенск) выступит в командном кумитэ. Павел Анучин (СШОР «Клин спортивный», Клин), Александр Анучин (СШОР «Клин спортивный», Клин), Валерий Белых (СШОР «Клин спортивный», Клин) и Егор Мельников (СШОР «Клин спортивный», Клин) войдут в состав команды по ката.

Участниками состязаний станут около 450 спортсменов из более чем 50 стран в составе 80 команд. Командный чемпионат мира по карате был переименован в Кубок мира по карате в июне 2024 года, впервые состязания прошли в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.