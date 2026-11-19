Оториноларингологи Коломенской больницы извлекли из носа девочки бусину и восстановили ей нормальное дыхание. Ребенок проходил с инородным предметом два дня, после чего родители обратились за помощью из-за затрудненного дыхания у дочери, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи удалили бусину под контролем видеоэндоскопа с помощью специальной хирургической лор-петли. При осмотре выяснилось, что девочку уже привозили в больницу с аналогичной проблемой раньше.

Сразу после процедуры ребенка в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Медики напомнили родителям не оставлять маленьких детей без присмотра рядом с мелкими предметами. Если ребенок засунул деталь в нос или ухо, нельзя пытаться достать ее самостоятельно — это может протолкнуть предмет глубже или повредить слизистую, поэтому нужно сразу обратиться к врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.