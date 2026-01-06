«До 140 тысяч». Почему маляры стали зарабатывать больше всех?

Согласно исследованию сервиса hh.ru, проведенному для РИА Новости , в 2025 году самые значительные темпы увеличения медианной заработной платы в предложениях работодателей наблюдались у представителей трех профессий.

Лидерами по приросту доходов стали маляры-штукатуры и страховые агенты: их медианные оклады выросли на 44%, достигнув 140 тысяч и 79,5 тысячи рублей соответственно. Немного отстали от них финансовые аналитики с ростом в 39% и медианной зарплатой в 117,6 тысячи рублей.

В первую пятерку рейтинга также вошли монтажники (прирост на 35% до 144,5 тысячи рублей) и комплаенс-менеджеры, чьи доходы увеличились на 29%, до 114 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось о том, что курьерам предлагают до ₽160 000 за работу в новогодние праздники.