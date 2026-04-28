В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

Во вторник, 28 апреля, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится до конца апреля. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит 0…+6 градусов, ночью — -4…+2 градуса. Синоптики обещают переменную облачность, сильный порывистый ветер вплоть до шквалистого, возможны дожди и снег.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

