Атака БПЛА на регионы России 28 апреля 2026: пожар на НПЗ в Туапсе, удары по Севастополю и Ростовской области

Ночь на 28 апреля 2026 года вновь принесла на южные рубежи России гул моторов и вспышки в небе. Пока в Туапсе 122 спасателя боролись с пламенем, охватившим нефтеперерабатывающий завод после прямого попадания обломков, в небе над Севастополем силы ПВО захватывали в перекрестия прицелов очередные воздушные цели.

Краснодарский край

Туапсе вновь подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. По информации регионального оперштаба, пострадавших нет. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники.

Ростовская область

В Каменском районе уничтожен 1 БПЛА. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Севастополь

Ночью Севастополь отражал атаку. По данным губернатора Михаила Развожаева, сбито 3 воздушные цели — в районе Северной стороны и Балаклавском районе. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

Росавиация ввела временные ограничения

Краснодар (Пашковский) — ограничения с 00:16 28 апреля

Геленджик — ограничения с 00:16 28 апреля

Сочи — ограничения с 02:15 28 апреля

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним, немедленно звоните 112.