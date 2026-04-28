Секрет ровных дорожек: что нужно положить под плитку, чтобы забыть о ремонте на 20 лет

Каждую весну владельцы загородных участков в Подмосковье сталкиваются с одной и той же проблемой: садовые дорожки буквально «вспучивает», а аккуратно уложенная плитка идет волнами. О том, как раз и навсегда избавиться от ежегодного ремонта и сделать долговечное покрытие, REGIONS рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, причина разрушений кроется в местной почве — коварном суглинке. Осенью этот грунт активно впитывает влагу, зимой замерзает и расширяется, а с наступлением тепла начинает выталкивать на поверхность все, что находится сверху, включая бетон и тротуарную плитку. Эксперт подчеркнул, что решить проблему можно исключительно грамотной конструкцией основания, главная задача которого — быстро отводить воду в стороны и вглубь, не давая ей напитать почву перед заморозками. Для этого дорожке необходим небольшой уклон для стока воды, а в идеале — еще и скрытый дренаж по краям.

Бондарь детально разъяснил технологию правильной укладки. На дно выкопанного углубления, по его словам, обязательно нужно стелить геотекстиль — тонкое, но прочное полотно, которое не позволяет песку и щебню смешиваться с мокрым суглинком. Без этой прослойки все последующие слои со временем утонут в жиже. Поверх геотекстиля эксперт посоветовал насыпать около 5-10 сантиметров песка, пролить его водой и тщательно утрамбовать. Затем идет слой щебня фракцией 20-40 миллиметров толщиной 10-15 сантиметров, который будет держать основной вес и отводить воду. По его словам, иногда между песком и щебнем кладут дополнительный слой геотекстиля, чтобы песок не проваливался в пустоты между камнями. И уже сверху устраивается выравнивающая подушка из песка, отсева или песчано-цементной смеси толщиной 3-5 сантиметров, на которую финишно монтируют плитку или осуществляют заливку.

Специалист отметил, что на сухих плотных суглинках с хорошим уклоном при редкой пешеходной нагрузке теоретически можно обойтись и без щебня, ограничившись песчаной подушкой. Однако если по дорожке планируется часто ходить, перевозить грузы на тачке, либо грунт сырой и вязкий, геотекстиль и щебень становятся практически обязательными. Для типового подмосковного участка это, по мнению Бондаря, единственный способ получить покрытие, которое не потребует переделки каждый год.

В завершение эксперт напомнил, что правила выполнения подобных работ регламентированы сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». По его словам, экономия на геотекстиле и щебне на подмосковных суглинках почти наверняка обернется куда более серьезными затратами на будущий ремонт.