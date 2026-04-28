Туалет на даче вне закона? Россиян предупредили о штрафах до 40 тысяч

Требования к экологии на дачных участках ужесточаются. За неверно установленный уличный туалет теперь грозит штраф и принудительный демонтаж.

Как сообщает sibnet.ru, сама по себе деревянная кабинка в углу участка не запрещена. Однако владельцы обязаны соблюдать санитарные нормы по размещению и эксплуатации.

Самые частые нарушения: отсутствие современного септика, негерметичная яма, несоблюдение расстояний до границ участка, домов и источников питьевой воды.

Какие штрафы грозят:

Дачника могут наказать по нескольким статьям КоАП РФ:

Статья 6.3 (нарушение санитарных норм) — штраф 100–500 руб.

Статьи 8.6 и 8.2 (порча земель и нарушения при обращении с отходами) — 3000–5000 руб.

Если надзорные органы сочтут уборную санитарной угрозой или источником загрязнения подземных вод (например, нет изоляции накопителя, а глубина ямы больше 4 метров), штраф может вырасти до 30 000–40 000 рублей.



Где можно ставить туалет на даче (золотой стандарт расстояний):

От жилого дома (своего и соседского) — минимум 12 м

От других построек — минимум 8 м

От забора — не менее 2 м

От колодца или скважины — минимум 8 м

Запрещены туалеты с неукрепленной выгребной ямой: накопитель должен быть полностью изолирован от грунта. Также нельзя ставить кабинку в зонах затопления без специальной защиты.

Откачка ямы ассенизаторской машиной — не реже раза в полгода или при заполнении, когда до края остается менее 35 см.

