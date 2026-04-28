Бытовки и навесы оставьте в покое: какие дачные постройки в 2026 году нужно регистрировать обязательно

В 2026 году владельцам загородной недвижимости придется по-новому взглянуть на свои участки: правила кадастрового учета изменились, и теперь за отсутствие некоторых строений в ЕГРН можно столкнуться с серьезными проблемами. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с REGIONS подробно разъяснил, какие объекты нужно регистрировать в обязательном порядке, а за какие волноваться не стоит.

По словам парламентария, в категорию обязательной регистрации попадают капитальные жилые и садовые дома. Если на участке стоит строение с фундаментом, стенами, крышей и коммуникациями, пригодное для круглогодичного проживания, его необходимо поставить на кадастровый учет и оформить право собственности. Это требование распространяется как на дома в садовых товариществах, так и на объекты индивидуального жилищного строительства. Чаплин уточнил, что если дом был построен еще до введения современных правил учета (ориентировочно до 1990-х годов) и право на него возникло ранее, его регистрация остается добровольной, но для совершения любых сделок с участком оформить строение все же придется.

Обязательной регистрации также подлежит капитальный гараж с фундаментом и стенами. При этом депутат отметил, что если гараж возведен на участке для личных, некоммерческих нужд (например, на садовом участке), его можно оформить в упрощенном порядке в рамках все еще действующей «дачной амнистии».

Что касается хозяйственных построек — бань, сараев, теплиц на фундаменте и аналогичных сооружений, — здесь прямой обязанности регистрировать их не существует. Как пояснил Чаплин, если хозпостройка является капитальным сооружением (имеет заглубленный фундамент и прочно связана с землей), ее можно зарегистрировать в общем порядке, но это не всегда требуется. Он напомнил, что «дачная амнистия», позволявшая оформлять такие объекты в упрощенном виде, действовала до 1 марта 2026 года, после чего акцент сместился на оформление с обязательным уведомлением о строительстве.

Никита Чаплин особо подчеркнул, что временные сооружения — бытовки, теплицы без фундамента, навесы, беседки, летние кухни, — а также объекты инженерной инфраструктуры (трансформаторные подстанции, ЛЭП, водопроводы) в регистрации не нуждаются, если только они не выходят за рамки установленных параметров.

Ключевым изменением этого года, по словам депутата, стал новый порядок подачи документов: теперь товарищества (СНТ) обязаны направлять заявления на кадастровый учет и регистрацию прав исключительно в электронном виде через портал «Госуслуги» или специализированные сервисы. При этом частные садоводы по-прежнему могут обращаться лично или через МФЦ.

Резюмируя, Чаплин заключил, что жилой дом и гараж регистрировать необходимо. Хозпостройки — баню, сарай или теплицу — можно оформить добровольно, например, для будущих сделок купли-продажи, но строгой обязанности нет. Временные же сооружения регистрации не подлежат. Все процедуры остаются упрощенными: технический план готовит кадастровый инженер, а от заявителя требуются лишь правоустанавливающие документы на участок.