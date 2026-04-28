Тренер «Акрона» похвалил арбитра, отменившего пенальти в ворота его команды: «Он мне всегда нравился»

Ключевой момент произошел в концовке матча, когда Инал Танашев сначала назначил 11-метровый штрафной удар в ворота «Акрона» за фол против Максима Петрова, но затем после видеопросмотра изменил свое решение.

«Когда‑то на Кавказе, в Осетии, я увидел Инала Танашева. Тогда сказал ему, что он будет судить в Премьер-лиге. Он мне всегда нравился как судья, сегодня он большой молодец, хорошо справился со своей работой. Да, в той ситуации не сразу увидел, что пенальти быть не должно. Хорошо, что подсказали. Побольше бы нам таких арбитров на поле», — сказал Тедеев.

28-летний Инал Танашев в этом сезоне закрепился в элите российских судей. В качестве главного арбитра он обслуживал 14 матчей РПЛ.

Ранее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, напротив, раскритиковал судейство Инала Танашева, заявив, что почувствовал недоброе сразу после назначения этого арбитра. При этом Талалаев признал, что «Акрону» калининградцы проиграли по делу.