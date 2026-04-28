В ЖК «Тетрис» в Красногорске возведут два новых дома

В Красногорске продолжается строительство жилого комплекса комфорт-класса «Тетрис», проект включает девять корпусов, семь из которых уже введены в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В двух последних домах строители монтируют в квартирах двери и слаботочные системы, а также системы отопления, электроснабжения и пожаротушения. На фасадах завершается установка металлокассет, ведутся пусконаладочные работы лифтового оборудования и отделка мест общего пользования.

На территории комплекса есть торговый центр, работает филиал гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева с дошкольным отделением. В комплексе реализована концепция «двор без машин», для автовладельцев предусмотрено 221 машино-место на подземном паркинге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.