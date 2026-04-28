В Коломне обновят очистные сооружения

Вблизи поселка Сергиевский в городском округе Коломна в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» модернизируют очистные сооружения, после реконструкции они смогут очищать вдвое больше сточных вод, что снизит нагрузку на коммунальную систему округа и создаст запас мощности на будущее. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В ходе обновления мощность объекта вырастет с 60 тыс. кубометров в сутки до 130 тыс. кубометров. Он будет обслуживать более 130 тыс. местных жителей. Специалисты обновят ключевое оборудование: системы очистки воды, блок обеззараживания, фильтры, насосное и воздушное оборудование, инспекторы ведомства контролируют ход проведения работ. Стройотовность объекта достигла 65%.

На объекте строят насосную станцию осветления воды, монтируют металлоконструкции цеха доочистки с насосной станцией, возводят конструкции аэротенков и благоустраивают территорию. Завершить реконструкцию планируют до конца 2026 года. Застройщиком выступает МУП «Тепло Коломны».

