В ЖК «ЭВО» в Реутове возведут паркинг

В городе Реутове на территории ЖК «ЭВО» построят здание многоуровневой автостоянки на 450 машино-мест, соответствующее разрешение выдали компании DOGMA. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь семиэтажного здания составит более 15 тыс. кв. м, там также разместят коммерческие помещения, автомойку и детейлинг-центр. Объект будет оснащен двумя пассажирскими лифтами с плавным ходом, здание будет расположено в пешей доступности от строящихся жилых корпусов.

Жилой квартал предполагает три этапа строительства, в него войдут 10 многоквартирных домов, три детских сада и один встроенный детский сад, две школы, две встроенные поликлиники и два наземных многоуровневых паркинга. Проект реализуется в рамках договора о комплексном освоении территории города.

