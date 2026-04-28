Ночная атака БПЛА на Туапсе: обломки дронов вызвали пожар на нефтезаводе

Туапсе снова стал целью для беспилотников. В ночные часы украинские силы предприняли очередную попытку нанести удары по инфраструктурным объектам города.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, вследствие падения фрагментов беспилотников на местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Сумма нанесенного объекту ущерба будет определена дополнительно. В настоящий момент специалисты продолжают работы по ликвидации огня.

«В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — проинформировали в оперштабе.

Ранее сообщалось о том, что в Туапсе после атаки дронов ВСУ обнаружили двукратное превышение бензола.