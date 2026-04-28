В Подмосковье реализуют проект ЖК «Химки Парк»

В городском округе Химки в рамках комплексного развития территории бывшей промышленной зоны реализуют ЖК «Химки Парк» от группы «Самолет», на территории площадью 31 га появится современный жилой квартал — общая площадь зданий составит около 355 тыс. кв. м, объем инвестиций превысит 62,5 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В первые дома жильцов планируют заселить к 2029 году, для них возведут три корпуса, рассчитанных более чем на 1,7 тыс. квартир. Для комфорта семей с детьми возле них построят детский сад, многофункциональный плейхаб и локальную детскую площадку. Проект также предусматривает строительство наземного паркинга и специальной зоны для выгула и тренировки собак.

В целом в рамках проекта на территории появятся школа, два детских сада, поликлиника, детско-юношеская спортивная школа и спортзал, детская школа искусств, торговый и культурно-досуговый центр.

