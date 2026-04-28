Автопробег, посвященный 70-летнему юбилею начала выпуска «Волги» М-21, прошел 26 апреля в Москве в рамках открытия Ретросезона-2026. Об этом «Подмосковью сегодня» сообщили в Благотворительном фонде Алексея Орехова. Мероприятие организовали автоклуб «Волга М-21» в партнерстве с благотворительным фондом при поддержке Музея отечественной военной истории в Падиково и Конно-Спортивного Клуба «Дивный».

Старт автопробега

Автопробег начался возле Гребного канала на улице Крылатская. Члены клуба при помощи волонтеров благотворительного фонда регистрировали участников и раздавали памятные дипломы и подарки к открытию сезона. Как только почти 100 автомобилей собрались, был объявлен старт пробега.

Маршрут автопробега: Крылатская ул., 2 (старт) — Проспект Маршала Жукова — Новорижское шоссе — закрытая частная территория: деревня Падиково, ул. Конная, 40 (финиш).

От Гребного канала через проспект Маршала Жукова уникальные машины автоклуба организованной автоколонной двинулись по Новорижскому шоссе до Музея отечественной истории в Падиково, где участников ждали гостеприимные хозяева.

Программа в Падиково

В начале встречи, по информации фонда, прошло приветствие, возложение цветов к памятнику Защитникам Родины, ежегодная демонстрация автомобилей членов клуба, собрание Общественной организации «Автоклуб Волга М-21» и розыгрыш призов спонсоров и партнеров. Ретросезон 2026 был открыт.

Встреча с легендарным каскадером

В центре мероприятия была уникальная встреча-лекция с почетным гостем клуба — старейшим советским каскадером, разработчиком, постановщиком, руководителем технических (авто-, мото-) трюковых съемок Александром Александровичем Микулиным (родился 27 мая 1939 года).

Отец гостя — Александр Александрович Микулин — был выдающимся советским конструктором авиационных двигателей (АНТ-25, ИЛ-2), академиком АН СССР, стоял у истоков создания первой советской автомашины НАМИ-01 (история по мотивам его жизни описана в романе А. Бека «Талант», позднее экранизированном).

С детства Александр-младший увлекался автомобилями. Сначала был спортсменом, гонял по треку на велосипеде (мастер спорта), мотоцикле. После четырех курсов автомобильно-дорожного института пошел в армию, потом начал сниматься в массовых сценах. Первый его фильм — 1962 года «До завтра» («Все с начала»).

Микулин, по данным фонда, был не только исполнителем трюков, но и их изобретателем, вместе с конструкторами занимался доводкой и переделкой автомобилей для съемок. Он получил высшее юридическое образование и окончил Высшие режиссерские курсы. Работал на картинах у Рязанова («Берегись автомобиля»), Наумова, Швейцера, Кеосаяна. Всего в биографии около 70 фильмов. До середины 80-х годов практически все трюковые съемки с использованием техники проходили под его руководством.

Помощь волонтеров

На старте и в ходе мероприятия помощь организаторам оказывали волонтеры Благотворительного Фонда Алексея Орехова — молодой некоммерческой организации, целью которой является содействие развитию частной филантропии и клубных движений в России, поддержка добровольческой деятельности среди молодежи и студентов, а также организация гуманитарных миссий и инициатив в зону СВО.

В этом, юбилейном для «Волги» году, ребята помогают клубу во всех мероприятиях и соучаствуют в качестве партнеров в активностях клуба и в организации экспозиции, посвященной 70-летию автомобиля «Волга» в музее ГОН.

Юбилейная веха

«Юбилейная веха (1956–2026): в 2026 году исполняется 70 лет с момента схода первой „Волги“ с конвейера. Это главный автомобильный юбилей года в России. ГАЗ-21 — это „Золотой стандарт“ советского дизайна, который сегодня переживает пик интереса (ретро-футуризм, мода на 60-е)», — отметили в Благотворительном фонде Алексея Орехова.

Автоклуб «Волга М-21» — региональная общественная некоммерческая организация, существующая уже 22 года с 2004 года. Традиционные московские собрания клуба насчитывают около 100 экипажей и более 350 активных онлайн-участников — владельцев ГАЗ-21. Ежегодно клуб проводит 5–7 мероприятий: тематические автопробеги, выставочные экспозиции на топовых музейных и исторических площадках Москвы, открытие и закрытие сезона, а также участвует в городских праздниках. В этом году клуб будет участником экспозиции, посвященной 70-летию марки автомобиля, в музее «Гараж Особого Назначения» на ВДНХ. Москвичи и гости столицы с июня по сентябрь смогут увидеть уникальные экспонаты и автомобили членов клуба «Волга М-21».