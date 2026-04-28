Насколько опасно купаться и есть рыбу: полный разбор современного состояния Азовского моря

Спустя почти сорок лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС ученые продолжают фиксировать ее отголоски в акватории Азовского моря. Корреспондент 161.RU изучил историю загрязнения и выяснил, что радионуклиды проникали туда двумя основными путями, а их концентрация до сих пор колеблется из-за природных и техногенных факторов. Данные последних исследований обнадеживают: море почти очистилось, но отдельные всплески все же напоминают о масштабах аварии.

Специалисты выделили два маршрута доставки радиоактивных веществ в Азовское море. Первый — атмосферный. В мае 1986 года радиоактивное облако, двигаясь на юг, осадило на поверхности воды значительные объемы цезия‑137 и стронция‑90. Содержание цезия достигало 1500 Бк/м², стронция — 500 Бк/м². Оба элемента, попадая в организм через пищу и воду, способны десятилетиями облучать ткани изнутри: цезий накапливается в мышцах и органах, а стронций замещает кальций в костях, что особенно опасно для детей.

Второй путь — речной. Дожди смывали радионуклиды в Дон и Кубань, откуда они поступали в море. Кроме того, часть загрязнений сначала попала в Черное море, а затем перетекла в Азовское. С 1986 по 2000 год Дон и Кубань принесли в море 15,7 ТБк стронция‑90, а из Черного моря поступило 25,2 ТБк цезия‑137.

Сразу после аварии замеры начали проводить специалисты Севастопольского отделения ГОИН. Позднее ученые ЮНЦ РАН и ММБИ исследовали цезий‑137 в воде, донных отложениях и рыбе. В 2020 году сотрудники ИнБЮМ РАН зафиксировали периодические скачки концентрации радионуклидов. Руководитель отдела радиационной и химической биологии института Наталья Мирзоева связывала их с поступлением днепровской воды. В 2024 году ЮНЦ РАН заказал трехлетнее исследование, поручив его ИнБЮМ.

Динамика загрязнения оказалась неравномерной. Первые годы после аварии концентрация цезия‑137 снижалась вдвое примерно каждые три года, стронция‑90 — каждые 6,7 лет. К 2000‑м уровням радиации опустились до безопасных значений. Однако в 2014 году произошел неожиданный всплеск стронция, превысивший показатели 1986 года. Причиной стало перекрытие Северо‑Крымского канала, из-за чего днепровская вода, все еще несущая остатки радионуклидов, устремилась в Азовское море.

Распределение радиоактивных веществ остается неравномерным. Глинистые илы на юге моря удерживают больше частиц, чем песчаное дно. Смешение пресных и соленых вод создает градиенты солености, влияющие на осаждение радионуклидов. Во время штормов и паводков донные отложения взмучиваются, и частицы вновь попадают в воду.

Сегодня, по оценкам ученых, прямой угрозы экосистеме и человеку нет. Уровень цезия‑137 в воде составляет 0,5–5 Бк/м³, а в рыбе содержание радионуклидов значительно ниже допустимых норм. Мониторинг проводится примерно раз в три года, чтобы вовремя отследить возможные изменения.