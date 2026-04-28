Успеть до катастрофы: названы топ-5 мест, которые смоет океаном, пока мы строим планы на пенсию

Межправительственная группа по изменению климата обновила свои прогнозы в 2026 году, и новости для любителей путешествий звучат как приговор: к 2100 году уровень Мирового океана поднимется почти на метр. Это означает, что многие популярные у россиян туристические направления в ближайшие десятилетия могут попросту исчезнуть с карты мира.

Корреспондент Турпрома изучил «карту обреченных» и выяснил, почему путевки в эти места нужно покупать уже сейчас, несмотря на стремительно растущие экологические сборы и налоги.

Абсолютным лидером по уязвимости остаются Мальдивы. Средняя высота архипелага, состоящего из более чем 1100 островов, едва достигает полутора метров над уровнем моря. Согласно прогнозам, уже к 2050 году около 80 процентов местных островов могут стать непригодными для жизни.

Чтобы спасти экономику, местные власти ежегодно ужесточают Green Tax, из-за чего отдых для иностранцев дорожает на 15–20 процентов в год. Аналогичная судьба ждет и Сейшельские острова, где практически вся инфраструктура завязана на побережье. Специалисты отводят этому направлению от 50 до 100 лет относительно спокойной жизни, после чего наводнения и эрозия пляжей сделают курортный отдых там практически невозможным.

Не менее драматичная ситуация разворачивается в Венеции, которая страдает вдвойне: море наступает, а сам город уходит под землю со скоростью 1–2 миллиметра в год. За последние двадцать лет центр пережил 18 сильных наводнений. Власти города уже ввели дневной налог на въезд до 10 евро и полностью запретили заход в лагуну крупным круизным лайнерам, чтобы спасти исторические фундаменты от разрушительных вибраций. Эксперты советуют ехать в Венецию зимой или поздней осенью, чтобы застать ее мистическую атмосферу до того, как город окончательно превратится в закрытый платный музей.

Климатический кризис не обошел стороной и Россию. Так, стремительное таяние ледников Алтая, например, Актру, по прогнозам, уже через 20–30 лет оставит от белоснежных вершин лишь голые скалы. На Байкале из-за колебаний уровня воды и эрозии берегов постепенно исчезают знаменитые песчаные пляжи и «ходульные деревья», а в Якутии таяние вечной мерзлоты разрушает уникальные ландшафты и древние пещеры.