Наибольшая часть долгов населения приходится на теплоснабжение и горячую воду. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на данные сайта Госстата Украины.

Сумма задолженности украинцев за коммунальные услуги превысила 106 млрд грн., что эквивалентно $2,58 млрд. Наибольшие долги население накопило за отопление и горячее водоснабжение, затем в списке следуют газ, электроэнергия и холодная вода. По сравнению с концом 2021 года, когда долги составляли всего 81,3 млрд грн., сумма задолженности значительно выросла.

Рост коммунальных тарифов усугубил ситуацию: в 2023 году цены выросли на 12,8%, а в 2024 году — на все 18,9%. Известно, что с начала 2024 года на Украине был отменен мораторий на отключение услуг и начисление пеней за долги, действовавший с марта 2022 года.

Ранее Киев разрешил выезд молодежи для повышения демографии в ЕС.