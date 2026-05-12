Без мускуса и шелка: Росстандарт утвердил первый ГОСТ на веганскую парфюмерию

В электронной базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появились сведения о принятии первого в России государственного стандарта для веганской парфюмерии. Об этом сообщило РИА Новости , изучив соответствующие документы.

Новый ГОСТ, как пояснили в ведомстве, устанавливает критерии, по которым парфюмерно-косметическую продукцию можно однозначно отнести к веганской. Главным требованием, согласно тексту стандарта, является полное отсутствие в составе ингредиентов животного происхождения, а также отказ от испытаний на животных и их тканях.

В документе также приводится официальное определение такой продукции, уточнили разработчики. Для подтверждения статуса производитель обязан документально доказать, что в его парфюме нет компонентов животного происхождения.

ГОСТ содержит обширный, но не исчерпывающий перечень запрещенных веществ. В него, в частности, попали молочные продукты — лактоза, казеин и сыворотка, а также продукты пчеловодства: мед, прополис и пчелиный воск. Кроме того, как указано в стандарте, в веганском парфюме не должно быть животных жиров и восков, белков (коллаген, кератин), икры, красителей кармина и гуанина, а также шелка, шеллака и мускуса.

Отдельное внимание, добавили в Росстандарте, уделяется производственным условиям. Если веганский парфюм выпускается на одной технологической линии с обычной продукцией, содержащей компоненты животного происхождения, производитель обязан тщательно очищать все машины, емкости и рабочие поверхности, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

