Доля безналичных платежей в России превысила восемьдесят процентов

Такой показатель планировался Центробанком только к концу этого года.

Данные об этих цифрах сообщила Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России, на полях Петербургского экономического форума. Этот показатель касается всего розничного товарооборота на территории РФ.

«Последние цифры по доле безналичных расчетов у нас - это 81,2%», - указала она.

Ее слова привело ТАСС. Скоробогатова сообщила, что по мнению экспертов такой показатель должен был быть достигнут только по итогам этого года. Теперь Центробанк полностью пересмотрит его. Доля безналичных платежей будет ожидаться на уровне в 83-84%.