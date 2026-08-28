Ученые нашли неочевидный признак деменции, который проявляется задолго до первых симптомов

Ученые выяснили, что повышенная жесткость артерий может быть ранним предвестником деменции у пожилых людей — в исследовании с участием почти пяти тысяч человек такой показатель был связан с ростом риска заболевания, даже с поправкой на традиционные факторы, и это открывает новые возможности для профилактики. Об этом сообщает Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring (A&D).

Специалисты проанализировали данные 4818 участников без деменции, средний возраст которых составлял 75 лет. Жесткость сосудов оценивали по скорости распространения пульсовой волны: чем быстрее она проходит, тем менее эластичны стенки артерий. За группой наблюдали около девяти лет, и за это время деменция развилась у 1067 человек, или 22% участников. Оказалось, что более высокая жесткость артерий была связана с повышенным риском заболевания, и эта связь сохранялась независимо от возраста, пола и уровня артериального давления.

Авторы предполагают, что потеря эластичности крупных сосудов увеличивает нагрузку на мелкие капилляры мозга, со временем повреждая нервную ткань. Однако исследование носит наблюдательный характер, поэтому выводы не доказывают прямую причинно-следственную связь.



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