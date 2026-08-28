Депутат Валерий Селезнев предложил запустить ипотеку под 3% для молодых жителей Подмосковья

«Мы хотим, чтобы молодые люди раньше создавали семьи и рожали детей. Но давайте сначала ответим на простой вопрос: а где им жить? Если молодая пара еще не успела родить ребенка, семейная ипотека ей недоступна. А обычная ипотека сегодня означает платеж, который для большинства просто неподъемен», — рассказал Селезнев.

В Подмосковье средняя стоимость квартиры в новостройке в июле составила порядка ₽10,7 млн, а средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки составляет 18,74% годовых. Таким образом, ежемесячный платеж по ипотеке за такое жилье составляет ₽137 тыс. при условии, что размер первоначального взноса составил 20%, а ипотека рассчитана на 20 лет. При этом средняя начисленная зарплата в Подмосковье в мае составляла ₽131 тыс. Даже если оба в паре получают среднюю зарплату, платеж по ипотеке будет составлять более 50% от их совокупного дохода.

«То есть целая зарплата одного человека уходит банку, и ее все равно не хватает. Даже если работают двое, больше половины общего дохода семьи надо каждый месяц отдавать только за ипотеку. А на что тогда жить и растить детей?» — подчеркнул Селезнев.

Если бы ставка составляла 3%, то размер платежа по тому же кредиту снизился бы примерно до ₽47,5 тыс. Для молодой пары со средней зарплатой платеж составлял бы около 18% от их совокупного дохода. Кроме того, общая переплата при ставке 3% составила бы около ₽2,8 млн, а не ₽24,3 млн при 18,7%.

«₽137 тыс. или ₽47 тыс. в месяц — это совершенно разная жизнь для молодой семьи. В первом случае люди фактически работают на ипотеку. Во втором у них остаются деньги на нормальную жизнь, на ребенка, на его образование и здоровье. И именно такие условия могут реально помочь молодым людям решиться на создание семьи», — заявил Селезнев.

Сейчас семейная ипотека доступна по ставке 6% годовых, но эта программа доступна семьям, в которых уже есть дети. По мнению Селезнева, господдержка должна начинаться раньше — когда пара только планирует завести ребенка.

Депутат подчеркнул, что снижение ставки важно сочетать с контролем стоимости жилья. По его словам, льготная ипотека должна помогать покупателю, а не увеличивать стоимость квадратного метра.

Предложенная ЛДПР программа «Народной ипотеки» предусматривает ставку 3% для тех, кто действительно нуждается в жилье. Возможность воспользоваться ей должны иметь жители, которые еще не стали родителями, студенты и молодые специалисты. Также партия предлагает навести порядок в ценообразовании у застройщиков.