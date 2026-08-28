Информационный вакуум опасен: эксперт раскрыл феномен «самозапугивания» мозга в тишине

Отсутствие новостей порой пугает сильнее, чем самые тревожные сообщения. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru объяснил, что в условиях информационного вакуума мозг человека начинает достраивать картину самостоятельно — и почти никогда не в пользу оптимизма. Неопределенность порождает слухи, тревогу и панику, тогда как плохая, но конкретная новость хотя бы дает предмет для оценки и действия. В кризисных ситуациях молчание власти может быть опаснее любых неудобных фактов.

Парадокс восприятия информации заключается в том, что определенность, даже негативная, психологически легче неизвестности. Если людям сообщают о введении чрезвычайной ситуации с четким обоснованием, появляется возможность для рациональной оценки и принятия решений. Когда же информация отсутствует, мозг начинает заполнять пробелы собственными версиями — и, как правило, выбирает самые мрачные сценарии.

Яков Якубович обратил внимание на понятие непереносимости неопределенности. Исследования подтверждают связь этого состояния с повышенной тревожностью и склонностью ожидать негативных событий. В современном мире, где новости обновляются каждые несколько минут, даже двухчасовая пауза воспринимается как значимый сигнал. Информационный вакуум редко остается пустым — его мгновенно заполняют слухи, домыслы и эмоциональные интерпретации.

Особенно опасен этот эффект в публичной политике, подчеркивает эксперт. Если лидер или официальные органы молчат во время кризиса, люди начинают интерпретировать само молчание: пытаются угадать, скрывают ли от них правду, вышла ли ситуация из-под контроля. Якубович уточняет, что информационный вакуум и тактическая пауза — не одно и то же. Достаточно короткого сообщения о том, что ситуация под контролем, информация проверяется, а детали будут позже, чтобы снизить градус тревоги.

Главное правило кризисной коммуникации, по мнению эксперта, простое: честное признание «мы пока не знаем» работает лучше, чем полное молчание. Оставлять людей один на один с неизвестностью опасно — их воображение почти неизбежно выберет самый тревожный из возможных сценариев.