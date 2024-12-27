Доля доллара в мировых резервах достигла наименьшего уровня за 30 лет

По итогам третьего квартала доля доллара в мировых валютных резервах достигла наименьшего уровня за последние 30 лет, сообщило РИА Новости после анализа данных Международного валютного фонда.

Американская валюта сократила свою долю в международных резервах второй квартал подряд: с июля по сентябрь она упала на 0,85% пункта, а с начала года — на 1,8%. В результате к концу квартала показатель составил 57,4%, что является минимумом с 1995 года.

Единственной другой валютой, показавшей снижение в третьем квартале, стал швейцарский франк: его доля снизилась с 0,2% в апреле-июне до 0,17%, что является рекордно низким показателем с конца 2021 года.

Основным выгодоприобретателем снижения доли доллара и франка стало евро: в третьем квартале его доля возросла до 20,02% по сравнению с 19,75% в предыдущем квартале.

Также валюты, не относящиеся к резервным, увеличили свою часть на 0,23%, составив 4,46%. Доля иены в этом квартале повысилась на 0,22% до 5,82%, что является наивысшим показателем с конца марта 2021 года.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен поделилась своим мнением о конкурентоспособности доллара, подчеркивая, что он не имеет реальных соперников в качестве резервной валюты.