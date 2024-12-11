Йеллен высказалась о конкурентоспособности доллара
Йеллен не видит угроз для использования доллара как резервной валюты
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Министр финансов США Джанет Йеллен поделилась своим мнением о конкурентоспособности доллара, подчеркивая, что он не имеет реальных соперников в качестве резервной валюты. Об этом она сообщила в интервью Bloomberg TV.
В своем заявлении Йеллен отметила, что использование доллара приносит значительные выгоды для экономики США, и она не видит каких-либо угроз, которые могли бы подорвать его позиции на глобальной арене.
«Политика нашей администрации состоит в том, что основные страны должны позволять рыночным силам определять стоимость своих валют», — сказала она.
Она также подчеркнула, что интервенции на валютных рынках возможны лишь для сдерживания крайних колебаний. Йеллен добавила, что основной принцип в политике Минфина США остается неизменным — рынки должны сами устанавливать стоимость доллара».
На данный момент интервенций не проводилось, и министр выразила уверенность в том, что такая политика будет продолжена в будущем.
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