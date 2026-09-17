Доллары под матрасом больше не спасают: Минфин и эксперты объяснили, почему привычка устарела

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью « Российской газете » заявил, что хранить сбережения в наличной иностранной валюте неудобно и нерационально. По его мнению, эта привычка, формировавшаяся у россиян последние 30 лет, утратила смысл.

Руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Дмитрий Модель отметил, что практика хранения сбережений в наличных долларах и евро была актуальна до середины нулевых, примерно до 2008 года. После этого рублевые депозиты стали конкурентоспособными благодаря системе страхования вкладов. К середине 2010-х доллары и евро оставались важной, но уже не доминирующей частью сбережений.

Доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова пояснила, что люди покупали не доход, а спокойствие, но платили за него: деньги лежали без движения и обесценивались. В 1990-е и 2000-е доллар дешевел темпами чуть выше 2% в год, в 2010-е — ниже 2%. Однако в 2020-е инфляция в США выросла: пандемия, «вертолетные деньги», разрыв логистики и энергокризис 2022 года, тарифная война и конфликт с Ираном разогнали годовую инфляцию в среднем выше 4%, а в 2022 году она превышала 9%.

Сейчас добавились новые проблемы: санкции ограничили приток свежих наличных, снятие валюты со счетов лимитировано, эмитенты меняют дизайн банкнот и выводят старые серии из обращения. Пачка купюр, пролежавшая несколько лет, рискует превратиться в проблемный актив.

Белянчикова подчеркнула, что покупка валюты защищает не от инфляции, а от ослабления рубля, и это не одно и то же. На длинных отрезках рублевый депозит и вложения в валюту дают сопоставимый результат. Модель соглашается: за последние десять лет курс доллара вырос примерно на треть, а рублевая сумма на депозите с учетом ставок увеличилась примерно в 2,5 раза. Наличная валюта — инструмент «на всякий случай», но как инвестиционный актив она практически бесполезна.