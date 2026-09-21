Три года подготовки и ночевки в поле: как фотограф запечатлел танец серых журавлей в Подмосковье

Фотограф Сергей Пупонин поделился редкими снимками, на которых удалось запечатлеть полный ритуал ухаживания пары серых журавлей. Кадры сделаны в заказнике «Журавлиная родина», расположенном в Талдомском округе. Публикация появилась на личной странице автора во ВКонтакте, сообщил REGIONS.

Как признался сам Пупонин, ради этого снимка ему пришлось потратить три года на подготовку. Неудачных попыток за это время накопились десятки. Работа шла в непростых условиях: фотограф приезжал на место еще с вечера, старательно маскировал засидку и ночевал прямо в поле. Только так удавалось занять нужную позицию до рассвета.

«Для меня съемка журавлей — одна из самых сложных съемок дикой природы. Эти птицы очень осторожны, особенно когда оберегают свое потомство. Они не подпускают к себе ближе чем на двести метров. А предугадать, куда они прилетят и где сядут, почти невозможно. Обычно они танцуют в группе, перекрывают друг друга, сливаются в кадре. Снять танцующую пару отдельно, чтобы ничто не мешало видеть каждое движение, невероятно сложно», — признался автор.

В итоге специалисту удалось снять весь ритуал от начала до конца. В кадр попала и самая трогательная деталь — подношение дара.

«В этом танце было прекрасно все. И мне удалось снять его от начала до конца. Кавалер даже преподнес даме ритуальный подарок — комочек земли: поднял его, элегантно подбросил в воздух и положил перед ней. Она ответила на его ухаживания, и они закружились вдвоем, широко расправляя крылья, кланяясь друг другу и оглашая поле громкими криками. Чудесная сцена, за которой я наблюдал, не отрываясь от камеры», — добавил фотограф.

По словам Ольги Гринченко, возглавляющей Московское областное отделение Русского общества сохранения и изучения птиц имени М. А. Мензбира, журавли могут танцевать и осенью. В этих танцах присутствуют и флирт, и синхронизация пар перед отлетом, который происходит в октябре.

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