«Связка начала двигаться»: как Ая из «Города 312» восстанавливает голос после инсульта

55-летняя солистка группы «Город 312» Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) рассказала о положительной динамике восстановления после инсульта, пишет Super.

Артистка вышла на связь в личном блоге и поделилась новостями о состоянии своего голоса. По словам Назаренко, у нее начала восстанавливаться подвижность левой голосовой связки.

Певица занимается со специалисткой фониатрического отделения и продолжает проходить реабилитацию. Назаренко испытала новый прибор, который, по ее словам, помогает налаживать нейронные связи головного мозга.

Ая сообщила, что левая голосовая связка начала двигаться навстречу правой, и теперь ей легче управлять голосом.

«Хотя впереди еще много часов упражнений и занятий до полного выздоровления», — добавила певица.

Поклонники и коллеги поддержали артистку. Певица Лолита Милявская тоже отметилась в комментариях, пожелав Ае дальнейшего восстановления.

Напомним, в 2023 году Назаренко перенесла обширный инсульт, который стал следствием осложнений после четырех случаев коронавирусной инфекции. После этого у певицы возникли нарушения двигательной функции левой стороны тела, проблемы с артикуляцией и координацией, а также частичное поражение мозга.

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