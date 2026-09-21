Подмосковная служба помощи при ДТП помогла участникам более 2,7 тыс. аварий

На прошлой неделе служба помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения помогла участникам более 2,7 тыс. аварий без пострадавших, в общей сложности консультационную помощь оказали получили свыше 5,5 тыс. водителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За этот период в центрах было обработано 1 088 ДТП, по Европротоколу — 254 ДТП, распиской — 123 ДТП. Напомним, что помощь при ДТП оказывают в двух форматах: по телефону «горячей линии» и в 16 центрах помощи.

Водителей в случае аварии призвали покинуть салон автомобиля и обратиться за помощью по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.