Сборная Московской области заняла второе место в финале Чемпионата высоких технологий

Сборная Московской области успешно выступила в финале Чемпионата высоких технологий по транспортным компетенциям, который принимал инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника — Валдай» в Великом Новгороде.

По информации пресс-службы Министерства образования Московской области, представители региона завоевали 14 наград, включая 9 золотых медалей. Этот результат позволил Подмосковью занять второе место в общекомандном зачете среди субъектов РФ по числу высших наград.

По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, регион на турнире представляли 16 студентов, направленных от 13 местных колледжей и техникумов. Подмосковные участники боролись за победу в 16 профессиональных компетенциях из 20 возможных, охватывающих перспективные направления отрасли на ближайшее десятилетие — от настройки систем помощи водителю (ADAS) до интеграции искусственного интеллекта в складскую логистику.

Высшие награды в различных зачетах завоевали Евгений Белик (Люберецкий техникум имени Ю. А. Гагарина), Павел Гадалов (Профессиональный колледж «Московия»), Вадим Лазарев (Авиационный техникум имени В. А. Казакова) и Елизавета Белоусова (Ногинский колледж).

Всероссийские соревнования профессионального мастерства организуются при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о растущей роли колледжей.