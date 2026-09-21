Жители Подмосковья будут создавать цифровые технологии для будущего лесов

Всероссийский конкурс проектов в сфере цифровизации лесного комплекса «Лесной хакатон 2026» приглашает специалистов и студентов предложить инновационные решения для отрасли. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участниками могут стать граждане РФ старше 18 лет, студенты профильных лесохозяйственных и технических направлений, а также специалисты в области программирования, анализа данных и искусственного интеллекта. Им предстоит разработать цифровые инструменты для решения актуальных задач лесного хозяйства в одном из четырех направлений. Первое направление охватывает прогнозирование, предотвращение и мониторинг лесных пожаров. Второе касается автоматизации мониторинга изменений и нарушений лесного покрова. Третье направление посвящено модернизации определения таксационных характеристик лесных насаждений. Четвертое включает планирование и контроль мероприятий по сохранению лесов и лесовосстановлению.

Основная работа участников проходит в онлайн-формате, а финальные защиты проектов состоятся на площадке МГТУ им. Н. Э. Баумана. При необходимости защитить проект можно по видеоконференц-связи. Регистрация открыта до 28 сентября на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.