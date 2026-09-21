«Мама, папа, вернитесь»: надпись детским почерком на заборе в Балашихе всколыхнула весь город

Жительница Балашихи не ожидала, что привычная утренняя прогулка по улице Мира вызовет у нее бурю эмоций. Взгляд остановился на надписи на одном из заборов. Кто-то — и, скорее всего, это был ребенок — вывел: «Мама, папа, вернитесь». Увиденное глубоко тронуло женщину, сообщил REGIONS.

Снимок трогательного послания местная жительница выложила в канале «Балашиха Рулит» на платформе МАХ. Публикация сопровождалась искренним беспокойством о том, как сложилась судьба неизвестного автора строк. Реакция не заставила себя ждать: пост разлетелся по местным пабликам, набрав сотни репостов и комментариев.

«Смотришь на эти кривые буквы, и сердце сжимается. Либо беда случилась, либо родители сейчас там, за ленточкой. Сейчас столько наших мужчин и женщин в зоне СВО. Это их долг, но дети по ним все равно скучают», — написал один из подписчиков.

Обсуждение в комментариях получилось бурным. Горожане обратили внимание на то, как написаны буквы — неровно, с ошибками. По их мнению, это почерк ученика младших классов. И именно эта деталь придала посланию особую пронзительность.

Экспертную оценку ситуации для REGIONS дала Елена Власова — семейный психолог, специализирующаяся на работе с детьми.

«Подобная надпись — это всегда маркер, который нельзя игнорировать. Даже если кажется, что „просто дети балуются“, для ребенка это может быть единственной доступной формой крика о помощи. Если родители действительно на СВО, ребенок переживает специфическую травму ожидания и тревоги, которую взрослые часто недооценивают, говоря „все будет хорошо“, — пояснила Власова.

В соцсетях прозвучали и конкретные предложения. Люди советовали запросить записи камер видеонаблюдения, установленных в соседних магазинах. Подобная мера помогла бы определить, когда появилась надпись, и, возможно, отыскать ребенка. Главное, по мнению пользователей, — не осуждать его, а проявить заботу. Под постом десятки человек написали слова поддержки и молитвы о возвращении военнослужащих домой.

Ранее сообщалось, как опечатки коммунальщиков стали мемами в Дубне.