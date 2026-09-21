Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

Схема состоит в том, что человеку на почту или в мессенджер приходит письмо с предложением: записаться на бесплатную вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года. Чтобы точно обратили на письмо внимание, используют заманчивые фразы: «пройдите без очереди в удобное время», «забронируйте дефицитную импортную вакцину» или «осталось всего 10 слотов на ваш район». В письме прикреплена ссылка на страницу для «записи», которая ведет на фишинговый сайт Госуслуг, где жертву просят авторизоваться. Как только жертва вводит логин и пароль, то аккаунт и данные попадают к мошенникам.

Жителей призвали не переходить по подозрительным ссылкам и всегда проверять адрес сайта в строке браузера, записываться к врачу только через официальные государственные сервисы или лично в регистратуре поликлиники. Памятку по цифровой безопасности можно найти в разделе «Доступно о телефонных мошенниках».

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