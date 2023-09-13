«Дополнительных расходов не будет»: эксперт в сфере ЖКХ успокоил россиян, которые собрались по-новому платить за газ

Новый закон, связанный с ЖКХ и газифицированным жильем, изрядно напугал граждан. Не разобравшись в нюансах перемен люди тут же пришли к выводу, что им придется оплачивать дополнительные услуги, а тех, кто откажется это делать, оставят без отопления. Так ли это на самом деле? Разберемся в нашем материале.

Два договора

Дмитрий Романов, исполнительный директор ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», прокомментировал ситуацию. По словам эксперта, никаких дополнительных платежей и услуг не существует, а заключение новых договоров с газораспределительными компаниями — простая формальность.

«На самом деле, ничего не поменяется. Сейчас люди заключают два договора с региональной газовой компанией и со службами, которые отдельно отвечают за обслуживание ВДГО. Теперь же договор будет связывать граждан только с компанией, которая уже самостоятельно будет проверять как оборудование в квартирах, так и то, что находится на улице», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Все остаются на своих местах

Упомянутые службы тоже никуда не исчезнут. Они, скорее всего, выступят в роли субподрядчиков, которым платить будет уже непосредственно региональная компания. Для потребителя же в плане денег ничего не изменится. Просто они сначала будут поступать, например, «Газпрому», а он уже будет передавать их обслуживающим организациям.

«Тот, кто поставляет газ, будет еще и обслуживать оборудование и трубы, находящиеся вне квартир. Никаких дополнительных расходов не будет», — подвел итог Романов.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как изменится плата за коммуналку, и на что пойдут платежи.