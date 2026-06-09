Дорогая нефть ударит по экономике: эксперт предупредил о замедлении роста и падении инвестактивности

Длительное сохранение высоких цен на нефть может привести к серьезным негативным последствиям для глобальной экономики. Об этом предупредил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, большинство экономических процессов в мире зависят от энергетики. Если углеводороды остаются дорогими продолжительный период, это ослабляет инвестиционную активность в нефтегазовом секторе. В свою очередь, такая ситуация бьет по смежным отраслям — от металлургии до сферы информационных технологий. В итоге, уверен Фролов, дорогая нефть способна замедлить темпы роста мировой экономики.

Аналитик также обратил внимание на прогнозы восстановления добычи в странах, пострадавших от ближневосточного кризиса. На возвращение 70% утраченных объемов может потребоваться около трех месяцев. Еще столько же — на восстановление остальной части. В результате в период традиционно высокого сезонного спроса мировому рынку, по мнению Фролова, может не хватать нефти. Это создаст дополнительное давление на цены и экономику в целом. Эксперт призвал не игнорировать системные риски, которые несет затяжной период дорогого сырья, и готовиться к возможным последствиям для промышленности и инвестиционного климата.

Ранее стало известно, что в Россию привезут меньше топовых смартфонов и ноутбуков.