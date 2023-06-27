Доцент МГУ Чирков прогнозирует падение доллара ниже 70 рублей

Экономист поделился прогнозом, согласно которому, американский доллар ожидает падение ниже стоимости в 70 рублей. Чирков добавил, что также возможны некоторые колебания в пределах нескольких рублей. При этом, эксперт обнаружил важные факторы, которые в средне- и долгосрочной перспективе «сыграют на руку» рублю, укрепляя его.

Чирков отметил, что в России на данный момент инфляция намного меньше, чем у западных стран. Экономист заявляет, что это только подтверждает его прогноз о том, что рубль ждет укрепление. Он подчеркнул, что отечественную валюту оно ожидает, в том числе, и в этом году.

Эксперт предупредил, что обвал доллара может начаться очень резко. Он считает, что в случае наступления паники мировые евро и доллар могут мгновенно опуститься до уровня остальных мировых валют.