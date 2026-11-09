Петросовет принял изменения оплаты труда мэрии без предложенного опроса горожан

Решение об изменении системы оплаты труда руководства городской администрации принято в Петрозаводске большинством голосов депутатов Петросовета, сообщил karelinform.ru. Представители одной политической партии в России предлагали предварительно провести голосование среди населения.

По данным издания, на сессии «Новые люди» выступили против предложенного порядка. Депутаты настаивали: вопрос оплаты труда муниципальных специалистов и оклад главы города нужно рассматривать отдельно, а перед решением по мэру — провести открытый опрос горожан. Однако большинство коллег эту инициативу не поддержали.

По информации издания, позицию фракции объяснила депутат Петросовета Ксения Чернавина. По ее словам, изменения увеличивают гарантированную часть зарплаты главы города, тогда как доля стимулирующих выплат сокращается. Это, как отметила Чернавина, ставит под вопрос связь между оплатой труда руководителя и результатами его работы.

«У жителей должна быть возможность высказаться. Они каждый день видят состояние дорог и дворов, сталкиваются с городскими проблемами и могут оценить работу администрации», — отметила Ксения Чернавина, депутат Петрозаводского городского Совета и организатор фестиваля «Голос города».

Ранее депутат Бессараб рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кто может попросить прибавку к зарплате до конца 2026 года.