Пассажиры Подмосковья совершили почти 40 млн поездок по карте «Тройка» в автобусах Мострансавто

С начала 2026 года пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 37,4 млн поездок с использованием транспортной карты «Тройка» (тариф «Кошелек»), на их долю приходится 16% от общего количества коммерческих оплат проезда в автобусах предприятия (без учета социальных карт). Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Важно, что жители Подмосковья могут не только оплачивать проезд картой, но и получать скидки благодаря системе лояльности», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наиболее популярен этот способ оплаты на маршрутах МАП № 11 г. Балашиха, МАП № 1 г. Люберцы и МАП № 3 г. Домодедово. В ноябре пассажиры в среднем совершают около 114 тыс. поездок в день с использованием данной транспортной карты.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.