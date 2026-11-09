«Не стоит сразу считать это нарушением»: что делать, если пенсия не пришла на карту

Если день выплаты уже наступил, а денег на счете нет, паниковать рано, сообщил rosbalt.ru. В Социальном фонде напоминают: переводы пенсий идут на банковские счета в течение всего дня, поэтому утреннее отсутствие суммы еще не говорит о задержке — деньги могут прийти днем или вечером. Действовать стоит, только если к концу дня выплата так и не появилась.

Шаг 1. Загляните в банковское приложение

Первым делом проверьте счет, на который обычно приходит пенсия. Откройте приложение банка или закажите выписку. Бывает, что деньги уже зачислены, а уведомление на телефон просто не дошло.

Шаг 2. Уточните в банке

Если поступления действительно нет, спросите в банке, получал ли он платеж от Социального фонда и не возникло ли сложностей с его обработкой. Особое внимание реквизитам стоит уделить тем, кто недавно сменил банк, закрыл старый счет или перевыпустил карту. При этом замена карты в пределах того же счета не требует заново оформлять доставку пенсии.

Шаг 3. Обратитесь в Социальный фонд

Когда банк не подтверждает поступление, звоните в СФР и сообщите, что пенсия не пришла в положенный срок. Там нужно выяснить, сформирована ли выплата, отправлены ли средства в банк и нет ли ограничений по пенсионному делу.

Если вопрос не решается

Можно подать официальное обращение через электронную приемную Социального фонда. Укажите дату ожидаемой выплаты, способ доставки и суть проблемы, а также приложите банковскую выписку, подтверждающую, что денег нет.

Ждать две недели или месяц не нужно: если установленный день выплаты прошел, причину можно выяснять уже на следующий рабочий день.

Ранее сообщалось, что Кабмин предложил переводить пенсионные накопления в ПДС с апреля 2027 года.