Умяров высказался о невызове Глушенкова в сборную: хавбек «Спартака» предъявлял зенитовцу претензии после Нигерии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию о том, что он предъявлял претензии хавбеку «Зенита» Максиму Глушенкову после матча сборных России и Нигерии (3:3).

Валерий Карпин не вызвал зенитовца на ближайший сбор национальной команды из-за того, что Глушенков не относится должным образом к работе в сборной. Сообщалось, что после матча с Нигерией в раздевалке был жесткий разговор, в котором Глушенкову досталось не только от тренера, но и от партнеров по команде.

«Что было в раздевалке, остается в раздевалке. Я согласен, что Глушенков — один из лучших игроков РПЛ сейчас. Но это не мои проблемы. Этот вопрос не я решаю», — сказал Умяров.

Отметим, что Глушенков и Умяров знакомы еще со времен академии в Чертаново. Они одновременно перешли в «Спартак» зимой 2019 года. Умяров остался в составе красно-белых, а Глушенков не закрепился в команде и играл затем в «Крыльях Советов», «Локомотиве» и «Зените».

Глушенков является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне с 10 голами и пятью ассистами в 13 матчах.

Ранее сообщалось, как запасной голкипер «Спартака» Александр Довбня отреагировал на победный гол Данила Пруцева в матче с «Акроном».