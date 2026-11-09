Двукратная олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре

Двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину экстренно госпитализировали после пожара в московской квартире, сообщил канал SHOT.

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже в жилом комплексе бизнес-класса «Свой». Во время эвакуации спасатели обнаружили на лестнице зовущую о помощи женщину. 31-летнюю Шурочкину доставили в больницу с ожогами грудной клетки и лица 1-й и 2-й степени.

Федерация водных видов спорта России заявила, что в курсе госпитализации спортсменки. Организация при необходимости готова оказать любую необходимую поддержку Шурочкиной и ее близким.

Мария Шурочкина побеждала в групповых упражнениях на Олимпийских играх 2016 и 2020 годов. Также она является 11-кратной чемпионкой мира и 6-кратной чемпионкой Европы. Мария — дочь одного из бывших солистов группы «Ласковый май» Владимира Шурочкина, младшая сестра певицы Нюши.