Администрация Городского округа Пушкинский сообщила о старте капремонта корпуса гимназии «Тарасовка»

В подмосковном Пушкино приступили к капитальному ремонту пятого корпуса гимназии «Тарасовка». Здание начальной школы на улице Советской возвели еще в 1963 году, и за десятилетия оно перестало отвечать современным нормам.

Сейчас на объекте площадью около 1900 квадратных метров трудятся примерно 25 человек: снимают старую штукатурку, разбирают кровлю, выкладывают кирпичные парапеты над спортзалом, укрепляют несущие стены и готовят основание под новые межэтажные перекрытия.



Так, 7 ноября ход работ проинспектировал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов. По его словам, особое внимание уделят инженерным системам.

«В первую очередь реализуем присоединение школы к инженерным сетям. Обеспечим объект теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, электроснабжением. Эти моменты уже проработаны и находятся в стадии реализации», — отметил он.

Ранее гимназия в микрорайоне Звягино обогревалась от угольной котельной, которая уже выведена из строя и пойдет под снос. На ее месте возведут современную газовую: участок площадью 600 квадратных метров выделен, контракт на прокладку газопровода заключен, а в новой котельной поставят два котла мощностью 250 кВт каждый. Кроме того, вокруг учебного заведения наведут порядок в рамках благоустройства.



После окончания ремонта корпус переоборудуют для учеников с 5 по 11 классы. Завершить все работы планируют в 2027 году.