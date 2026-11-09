«Обговаривали мемориальную комнату или квартиру»: Ольга Шукшина раскрыла последнюю волю матери

Младшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга раскрыла последнюю волю актрисы. О ней она рассказала KP.RU. Лидия Николаевна умерла 6 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

У артистки трое детей. Старшая дочь — 66-летняя Анастасия Франсишку, родилась в первом браке с Вячеславом Ворониным. 59-летняя Мария Шукшина и 58-летняя Ольга Шукшина — дочери от второго брака с Василием Шукшиным.

Ольга ухаживала за матерью в последние годы. Она рассказала, что последнее желание актрисы связано с четырехкомнатной квартирой в доме на улице Бочкова в Москве. Семья въехала туда в 1971 году. В квартире остались библиотека и другие памятные вещи.

«Она видела, с каким трепетом и уважением я отношусь к архиву, к кабинету Василия Макаровича. Я всегда поддерживала порядок. Поэтому в последние годы мы обсуждали, как увековечить память», — рассказала Ольга.

Она отметила, что планирует обустроить мемориальную квартиру в память о родителях. Открыть полноценный музей не получится из-за особенностей дома, но дочь хочет сохранить памятное место. В том числе она думает о создании мемориальной комнаты.

При этом в семье были конфликты. Актриса поделила эту квартиру между Марией и Ольгой, однако сестры рассорились. Мария переписала свою долю на дочь Анну Трегубенко, а та продала квартиру за ₽5 млн фитнес-тренеру Теймуру Керимову.

Кроме того, Федосеева-Шукшина подарила Анне квартиру в Санкт-Петербурге. Внучка тоже ее продала, хотя это шло вразрез с волей бабушки. В последние годы Лидия Николаевна не общалась с внучкой.

Ранее сообщалось, что соболезнования в связи со смертью Лидии Федосеевой-Шукшиной выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.