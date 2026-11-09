«Обговаривали мемориальную комнату или квартиру»: Ольга Шукшина раскрыла последнюю волю матери

KP.RU: последняя воля Федосеевой-Шукшиной связана с большой квартирой в Москве

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Младшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга раскрыла последнюю волю актрисы. О ней она рассказала KP.RU. Лидия Николаевна умерла 6 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

У артистки трое детей. Старшая дочь — 66-летняя Анастасия Франсишку, родилась в первом браке с Вячеславом Ворониным. 59-летняя Мария Шукшина и 58-летняя Ольга Шукшина — дочери от второго брака с Василием Шукшиным.

Ольга ухаживала за матерью в последние годы. Она рассказала, что последнее желание актрисы связано с четырехкомнатной квартирой в доме на улице Бочкова в Москве. Семья въехала туда в 1971 году. В квартире остались библиотека и другие памятные вещи.

«Она видела, с каким трепетом и уважением я отношусь к архиву, к кабинету Василия Макаровича. Я всегда поддерживала порядок. Поэтому в последние годы мы обсуждали, как увековечить память», — рассказала Ольга.

Она отметила, что планирует обустроить мемориальную квартиру в память о родителях. Открыть полноценный музей не получится из-за особенностей дома, но дочь хочет сохранить памятное место. В том числе она думает о создании мемориальной комнаты.

При этом в семье были конфликты. Актриса поделила эту квартиру между Марией и Ольгой, однако сестры рассорились. Мария переписала свою долю на дочь Анну Трегубенко, а та продала квартиру за ₽5 млн фитнес-тренеру Теймуру Керимову.

Кроме того, Федосеева-Шукшина подарила Анне квартиру в Санкт-Петербурге. Внучка тоже ее продала, хотя это шло вразрез с волей бабушки. В последние годы Лидия Николаевна не общалась с внучкой.

Ранее сообщалось, что соболезнования в связи со смертью Лидии Федосеевой-Шукшиной выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Актуально

Читайте также

53-летняя Мария Миронова восхитила поклонников появлением на литературных чтениях

53-летняя Мария Миронова восхитила поклонников появлением на литературных чтениях

«Нужно отдохнуть»: Анна Казючиц впервые за шесть лет не будет вести шоу «ДНК»

«Нужно отдохнуть»: Анна Казючиц впервые за шесть лет не будет вести шоу «ДНК»

Звезда «Папиных дочек» Мельникова показала зевающее лицо и дочь в Лувре без макияжа

Звезда «Папиных дочек» Мельникова показала зевающее лицо и дочь в Лувре без макияжа

Линникова жестко ответила Алексеевой: модель назвала ее победу на «Мисс БРИКС» фейковой

Линникова жестко ответила Алексеевой: модель назвала ее победу на «Мисс БРИКС» фейковой

Подруга Соседова высказалась о тайной семье критика

Подруга Соседова высказалась о тайной семье критика

Ким Кардашьян узнала о грыже пищевода прямо перед операцией

Ким Кардашьян узнала о грыже пищевода прямо перед операцией

200 гимнастов, 14 муниципалитетов: Наро-Фоминск принимает чемпионат Подмосковья

200 гимнастов, 14 муниципалитетов: Наро-Фоминск принимает чемпионат Подмосковья

Экс-участница Comedy Woman Сысоева призналась, что живет по соседству с музой Киркорова

Экс-участница Comedy Woman Сысоева призналась, что живет по соседству с музой Киркорова

Виктория Боня рассказала о травле после пластической операции у американского хирурга

Виктория Боня рассказала о травле после пластической операции у американского хирурга

«Для меня это огромная боль»: Волочкова высказалась о конфликте с дочерью

«Для меня это огромная боль»: Волочкова высказалась о конфликте с дочерью

«Мне нужно было сосредоточиться на репетициях»: Пелагея призналась, что переехала от дочери в отель

«Мне нужно было сосредоточиться на репетициях»: Пелагея призналась, что переехала от дочери в отель

Россиянка вернула ₽41,8 тысячи за концерт Канье Уэста

Россиянка вернула ₽41,8 тысячи за концерт Канье Уэста

Добавьте mosregtoday.ru в избранное